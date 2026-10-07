Украинские дети посетили исторические достопримечательности Азербайджана

Для украинских детей была организована экскурсия по историческим и туристическим достопримечательностям Азербайджана.

Об этом сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что данное мероприятие было организовано в рамках реабилитации детей из Украины, проводимой при поддержке Агентства социальных услуг при Минтруда Азербайджана.

Во время тура дети посетили горнолыжный комплекс "Туфандаг" и развлекательный центр "Габаленд" в Габале, ферму альпак в Шамахы и Дворец ханов в Шеки. Они близко ознакомились с богатым историко-культурным наследием и природой Азербайджана.

Также дети приняли участие в различных мастер-классах, организованных в исмаиллинском филиале Центра инклюзивного развития и творчества DOST.

Отметим, что 10-дневная программа социальной реабилитации направлена на поддержку стабилизации эмоционального состояния детей, а также обеспечение их интеграции в общество.