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    Украинские дети посетили исторические достопримечательности Азербайджана

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2026
    • 18:42
    Украинские дети посетили исторические достопримечательности Азербайджана

    Для украинских детей была организована экскурсия по историческим и туристическим достопримечательностям Азербайджана.

    Об этом сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения.

    Отмечается, что данное мероприятие было организовано в рамках реабилитации детей из Украины, проводимой при поддержке Агентства социальных услуг при Минтруда Азербайджана.

    Во время тура дети посетили горнолыжный комплекс "Туфандаг" и развлекательный центр "Габаленд" в Габале, ферму альпак в Шамахы и Дворец ханов в Шеки. Они близко ознакомились с богатым историко-культурным наследием и природой Азербайджана.

    Также дети приняли участие в различных мастер-классах, организованных в исмаиллинском филиале Центра инклюзивного развития и творчества DOST.

    Отметим, что 10-дневная программа социальной реабилитации направлена на поддержку стабилизации эмоционального состояния детей, а также обеспечение их интеграции в общество.

    Украинские дети посетили исторические достопримечательности Азербайджана
    Украинские дети посетили исторические достопримечательности Азербайджана
    Украинские дети посетили исторические достопримечательности Азербайджана
    Украинские дети посетили исторические достопримечательности Азербайджана
    Украинские дети посетили исторические достопримечательности Азербайджана
    Украинские дети посетили исторические достопримечательности Азербайджана
    Украинские дети посетили исторические достопримечательности Азербайджана
    Украинские дети посетили исторические достопримечательности Азербайджана
    Украинские дети посетили исторические достопримечательности Азербайджана

    Реабилитация украинских детей в Азербайджане Агентство DOST Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана
    Фото
    Ukraynalı uşaqların Azərbaycanın tarixi və görməli yerlərinə ekskursiyası təşkil edilib
    Фото
    Rehabilitation program continues for 30 children brought from Ukraine to Azerbaijan
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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