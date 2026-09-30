Украинская делегация Минобразования готовится к визиту в Азербайджан

Делегация Министерства образования и науки Украины во главе с заместителем министра Николаем Трофименко в Азербайджан планирует посетить Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на сообщение Министерства образования и науки Украины, подготовка данного визита была обсуждена в ходе встречи главы ведомства Андрея Бутенко с послом Азербайджана в Украине Сеймуром Мардалиевым.

"Предложенная программа предусматривает заседание рабочей группы по признанию документов об образовании, встречи с руководством профильного министерства и ректорами университетов. Визит должен способствовать выработке совместных решений и развитию прямых партнерств между учреждениями высшего образования обеих стран. А также говорили о возможности организации встречи министров образования Украины и Азербайджана до конца этого года", – говорится в сообщении.

По данным украинского Минобразования, на начало 2026 года в Украине обучались более 5,4 тыс. граждан Азербайджана, что составляет около трети всех иностранных студентов.

"Украинская сторона подтвердила заинтересованность в сохранении этого сотрудничества и создании надлежащих условий для получения образования", – говорится в сообщении ведомства.

Отдельное внимание стороны в ходе встречи уделили признанию дипломов украинских учреждений высшего образования в Азербайджане. Украинская сторона предложила предметно проработать соответствующие вопросы в рамках профильной рабочей группы.

Также на встрече поднимался вопрос документального сопровождения поступления и приезда азербайджанских студентов на обучение в Украину.

Стороны также обсудили подготовку к 14-му заседанию совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.