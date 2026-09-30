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    Украинская делегация Минобразования готовится к визиту в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 30 сентября, 2026
    • 17:35
    Украинская делегация Минобразования готовится к визиту в Азербайджан

    Делегация Министерства образования и науки Украины во главе с заместителем министра Николаем Трофименко в Азербайджан планирует посетить Азербайджан.

    Как передает Report со ссылкой на сообщение Министерства образования и науки Украины, подготовка данного визита была обсуждена в ходе встречи главы ведомства Андрея Бутенко с послом Азербайджана в Украине Сеймуром Мардалиевым.

    "Предложенная программа предусматривает заседание рабочей группы по признанию документов об образовании, встречи с руководством профильного министерства и ректорами университетов. Визит должен способствовать выработке совместных решений и развитию прямых партнерств между учреждениями высшего образования обеих стран. А также говорили о возможности организации встречи министров образования Украины и Азербайджана до конца этого года", – говорится в сообщении.

    По данным украинского Минобразования, на начало 2026 года в Украине обучались более 5,4 тыс. граждан Азербайджана, что составляет около трети всех иностранных студентов.

    "Украинская сторона подтвердила заинтересованность в сохранении этого сотрудничества и создании надлежащих условий для получения образования", – говорится в сообщении ведомства.

    Отдельное внимание стороны в ходе встречи уделили признанию дипломов украинских учреждений высшего образования в Азербайджане. Украинская сторона предложила предметно проработать соответствующие вопросы в рамках профильной рабочей группы.

    Также на встрече поднимался вопрос документального сопровождения поступления и приезда азербайджанских студентов на обучение в Украину.

    Стороны также обсудили подготовку к 14-му заседанию совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

    Сеймур Мардалиев Азербайджано-украинские отношения Министерство образования Андрей Бутенко Образовательный сектор
    Ukrayna Elm və Təhsil Nazirliyinin nümayəndə heyəti Azərbaycana səfərə hazırlaşır
    Ukrainian Ministry of Education delegation preparing for visit to Azerbaijan
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