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Участники VIII Глобального Бакинского форума обсудили Восточное партнерство

Участники VIII Глобального Бакинского форума обсудили Восточное партнерство Состоялась десятая панель в рамках VIII Глобального Бакинского форума, посвященная вопросам Восточного партнерства.
Внешняя политика
6 ноября 2021 г. 14:41
Участники VIII Глобального Бакинского форума обсудили Восточное партнерство

Состоялась десятая панель в рамках VIII Глобального Бакинского форума, посвященная вопросам Восточного партнерства.

Как передает Report, на панели выступили бывший президент Молдовы Петр Лучинский, экс-президент Латвии Валдис Затлерс, бывший президент Украины Виктор Ющенко, экс-заместитель премьер-министра Румынии Ана Бирчалл, а также бывший первый заместитель председателя правительства России Геннадий Бурбулис.

Отметим, что в ходе обсуждений участники коснулись ряда вопросов, касающихся будущего Восточного партнерства, а также разрыва между амбициями стран Восточного партнерства по сближению с Европой.

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Версия на английском языке VIII Global Baku Forum participants mull Eastern Partnership

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