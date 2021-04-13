Участники международной конференции посетили Парк военных трофеев в Баку

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев проинформировал их о найденных обломках обломки ракеты «Искандер-М»

Участники международной конференции "Новый взгляд на Южный Кавказ: развитие и сотрудничество в постконфликтный период", состоявшейся в Университете ADA, посетили Парк военных трофеев в Баку.

Как сообщает Report, 27 гостей из 15 стран ознакомились с военными трофеями Азербайджанской Армии, захваченными в ходе 44-дневной Отечественной войны.

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев проинформировал участников конференции о найденных обломках обломки ракеты «Искандер-М» , выпущенной противником по территории Азербайджана.