ТюркПА обсудила поддержку Северного Кипра на встрече с президентом ТРСК

Президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Туфан Эрхюрман принял делегацию во главе с Генеральным секретарем Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) Рамилем Гасаном.

"Report" сообщает, что Рамиль Гасан подчеркнул, что провел эффективные встречи с министрами иностранных дел и председателями парламентов стран-членов ТюркПА, на которых обсуждалась будущая соответствующая поддержка Северного Кипра.

В то же время он отметил, что будет поддержано активное участие Северного Кипра в важных мероприятиях ТюркПА.

Генеральный секретарь ТюркПА проинформировал главу государства о своих недавних ключевых инициативах, отметив высокий уровень поддержки, оказанной Северному Кипру на 12-м саммите Организации тюркских государств в Габале. Он подчеркнул готовность Ассамблеи оказывать всестороннюю поддержку дальнейшей деятельности Северного Кипра в рамках своих полномочий.

Генеральный секретарь также сообщил, что ТюркПА под руководством действующего председателя Мажилиса парламента Казахстана Ерлана Кошанова подготовила важные и стратегически значимые инициативы на 2026 год, в которых активное участие представителей Северного Кипра играет значимую роль.

В свою очередь Туфан Эрхюрман выразил уверенность, что тюркские государства продолжат поддерживать законную деятельность Северного Кипра в соответствии с нормами международного права, что Турецкая Республика Северный Кипр будет активно участвовать в проектах ОТГ, а Парламент Северного Кипра займёт особое место в работе ТюркПА, запланированной на 2026 год.

Во встрече также приняли участие заместители Генерального секретаря Талгат Адуов и Мухаммет Альпер Хаяли, а также сотрудник Международного секретариата Алескер Агаев.