    ТюркПА обсудила поддержку Северного Кипра на встрече с президентом ТРСК

    Внешняя политика
    • 21 ноября, 2025
    • 12:08
    ТюркПА обсудила поддержку Северного Кипра на встрече с президентом ТРСК

    Президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Туфан Эрхюрман принял делегацию во главе с Генеральным секретарем Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) Рамилем Гасаном.

    "Report" сообщает, что Рамиль Гасан подчеркнул, что провел эффективные встречи с министрами иностранных дел и председателями парламентов стран-членов ТюркПА, на которых обсуждалась будущая соответствующая поддержка Северного Кипра.

    В то же время он отметил, что будет поддержано активное участие Северного Кипра в важных мероприятиях ТюркПА.

    Генеральный секретарь ТюркПА проинформировал главу государства о своих недавних ключевых инициативах, отметив высокий уровень поддержки, оказанной Северному Кипру на 12-м саммите Организации тюркских государств в Габале. Он подчеркнул готовность Ассамблеи оказывать всестороннюю поддержку дальнейшей деятельности Северного Кипра в рамках своих полномочий.

    Генеральный секретарь также сообщил, что ТюркПА под руководством действующего председателя Мажилиса парламента Казахстана Ерлана Кошанова подготовила важные и стратегически значимые инициативы на 2026 год, в которых активное участие представителей Северного Кипра играет значимую роль.

    В свою очередь Туфан Эрхюрман выразил уверенность, что тюркские государства продолжат поддерживать законную деятельность Северного Кипра в соответствии с нормами международного права, что Турецкая Республика Северный Кипр будет активно участвовать в проектах ОТГ, а Парламент Северного Кипра займёт особое место в работе ТюркПА, запланированной на 2026 год.

    Во встрече также приняли участие заместители Генерального секретаря Талгат Адуов и Мухаммет Альпер Хаяли, а также сотрудник Международного секретариата Алескер Агаев.

    ТюркПА Рамиль Гасан Северный Кипр Туфан Эрхюрман
    Фото
    Şimali Kipr Prezidenti TÜRKPA-nın Baş katibini qəbul edib

    Лента новостей