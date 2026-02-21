Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    ТЮРКПА направит документы для получения статуса наблюдателя в ПА ОБСЕ

    Внешняя политика
    • 21 февраля, 2026
    • 10:27
    ТЮРКПА направит документы для получения статуса наблюдателя в ПА ОБСЕ

    Парламентская ассамблея тюркских государств (ТЮРКПА) в ближайшие дни направит в Международный секретариат ПА ОБСЕ документы для получения статуса наблюдателя.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на организацию.

    Отмечается, что делегация во главе с генеральным секретарем ТЮРКПА Рамилем Гасаном в рамках участия в 25-й зимней сессии ПА ОБСЕ в Вене встретилась с генсеком ПА ОБСЕ Роберто Монтеллой и председателем структуры Пере Жоаном Понс Сампьетро.

    Стороны обсудили развитие сотрудничества, продолжающегося с 2010 года, участие в совместных проектах на взаимной основе и координацию в рамках международных конференций.

    Также на встречах было отмечено, что ТЮРКПА собрала все необходимые документы для получения статуса наблюдателя в ПА ОБСЕ, объединяющей 57 стран, и намерена направить их в ближайшее время.

    ТЮРКПА направит документы для получения статуса наблюдателя в ПА ОБСЕ
    ТЮРКПА направит документы для получения статуса наблюдателя в ПА ОБСЕ
    ТЮРКПА направит документы для получения статуса наблюдателя в ПА ОБСЕ
    ТЮРКПА направит документы для получения статуса наблюдателя в ПА ОБСЕ

    ТюркПА ПА ОБСЕ Рамиль Гасан Роберто Монтелла
    Фото
    TÜRKPA müşahidəçi statusu almaq üçün sənədləri yaxın günlərdə ATƏT PA-ya göndərəcək
    Ты - Король

    Последние новости

    10:45

    В Медицинском управлении МО состоялись учебно-методические сборы

    Внутренняя политика
    10:41

    В Сальяне при тушении пожара сотрудников МЧС сбил грузовик - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    10:39

    Жапаров планирует в Кыргызстане создать Следственный комитет

    Другие страны
    10:37

    На зимней Олимпиаде в Италии сегодня пройдут соревнования по 8 видам спорта

    Индивидуальные
    10:32

    В Азербайджане в январе по железной дороге перевезено более 1 млн тонн грузов

    Инфраструктура
    10:27
    Фото

    ТЮРКПА направит документы для получения статуса наблюдателя в ПА ОБСЕ

    Внешняя политика
    10:14

    Сегодня отмечается Международный день родного языка

    Наука и образование
    09:59

    Азербайджанская нефть незначительно подешевела

    Энергетика
    09:53

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.02.2026)

    Финансы
    Лента новостей