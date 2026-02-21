ТЮРКПА направит документы для получения статуса наблюдателя в ПА ОБСЕ

Парламентская ассамблея тюркских государств (ТЮРКПА) в ближайшие дни направит в Международный секретариат ПА ОБСЕ документы для получения статуса наблюдателя.

Об этом сообщает Report со ссылкой на организацию.

Отмечается, что делегация во главе с генеральным секретарем ТЮРКПА Рамилем Гасаном в рамках участия в 25-й зимней сессии ПА ОБСЕ в Вене встретилась с генсеком ПА ОБСЕ Роберто Монтеллой и председателем структуры Пере Жоаном Понс Сампьетро.

Стороны обсудили развитие сотрудничества, продолжающегося с 2010 года, участие в совместных проектах на взаимной основе и координацию в рамках международных конференций.

Также на встречах было отмечено, что ТЮРКПА собрала все необходимые документы для получения статуса наблюдателя в ПА ОБСЕ, объединяющей 57 стран, и намерена направить их в ближайшее время.