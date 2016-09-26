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    Генсек ТюркПА: Избирательный процесс в Азербайджане хорошо организован

    Жандос Асанов выразил удовлетворение ходом выборов

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Избирательный процесс в Азербайджане хорошо организован. Об этом заявил Report генеральный секретарь ТюркПА Жандос Асанов, осуществляющий наблюдение за всенародным голосованием (референдумом) по внесению изменений в Конституцию Азербайджана.

    "Подготовка к референдуму хорошо организована. Мы проводим мониторинг в ряде избирательных участков города Баку", - заявил Ж.Асанов.

    Он выразил удовлетворение ходом выборов. 

    В состав миссии наблюдателей ТюркПА входят парламентарии из Казахстана, Кыргызстана и Турции.

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