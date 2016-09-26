Генсек ТюркПА: Избирательный процесс в Азербайджане хорошо организован

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Избирательный процесс в Азербайджане хорошо организован. Об этом заявил Report генеральный секретарь ТюркПА Жандос Асанов, осуществляющий наблюдение за всенародным голосованием (референдумом) по внесению изменений в Конституцию Азербайджана.

"Подготовка к референдуму хорошо организована. Мы проводим мониторинг в ряде избирательных участков города Баку", - заявил Ж.Асанов.

Он выразил удовлетворение ходом выборов.

В состав миссии наблюдателей ТюркПА входят парламентарии из Казахстана, Кыргызстана и Турции.