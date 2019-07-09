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Туск: ЕС поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана

Туск: ЕС поддерживает территориальную целостность Азербайджана

Европейский союз поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

"Азербайджан уникален. Вы сочетаете традиции и современность. Вы смотрите как на Восток, так и на Запад благодаря своему стратегическому расположению в сегодняшнем сложном геополитическом ландшафте. И, как я уже говорил, ЕС поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана", - заявил Д. Туск. 

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