Туск: ЕС поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана

Европейский союз поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

"Азербайджан уникален. Вы сочетаете традиции и современность. Вы смотрите как на Восток, так и на Запад благодаря своему стратегическому расположению в сегодняшнем сложном геополитическом ландшафте. И, как я уже говорил, ЕС поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана", - заявил Д. Туск.