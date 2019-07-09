Туск: ЕС и Азербайджан с каждым годом сближаются

"Европейский союз и Азербайджан с каждым годом сближаются".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск в рамках визита в Азербайджан.

"Наши отношения активизировались, и мой сегодняшний визит является еще одним явным тому подтверждением", - отметил Д. Туск.

Президент Европейского совета напомнил, что в 2018 году ЕС и Азербайджан утвердили приоритеты партнерства. "Наши переговоры по Соглашению о едином авиационном пространстве, а также по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном близки к завершению. Наши экономики извлекут из них выгоду, а наши политические, деловые и культурные связи будут углубляться. И мы, конечно, не должны забывать о Южном газовом коридоре, который - буквально - связывает нас. Этот позитивный импульс должен вывести наше партнерство на более высокий уровень", - заявил Д. Туск.

Президент Европейского совета также отметил, что Азербайджан предпринял "впечатляющие шаги по превращению в транспортно-логистический центр".