Туркменистан примет Дни азербайджанской культуры следующей весной
Внешняя политика
- 10 октября, 2025
- 19:28
В следующую весну запланированы Дни азербайджанской культуры в Туркменистане.
Как передает Report, об этом сообщил посол Туркменистана в Азербайджане Гурбанмаммет Эльясов на мероприятии, посвященном Дню независимости Туркменистана.
Дипломат отметил, что культурное и гуманитарное сотрудничество играет особую роль в развитии межгосударственных отношений между Туркменистаном и Азербайджаном.
"Уже 13 октября в Азербайджане начнутся Дни культуры Туркменистана, которые пройдут не только в столице Баку, но и в городе Гяндже. В следующую весну также запланированы Дни азербайджанской культуры в Туркменистане", - сказал он.
