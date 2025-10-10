Туркменистан примет Дни азербайджанской культуры следующей весной

В следующую весну запланированы Дни азербайджанской культуры в Туркменистане.

Как передает Report, об этом сообщил посол Туркменистана в Азербайджане Гурбанмаммет Эльясов на мероприятии, посвященном Дню независимости Туркменистана.

Дипломат отметил, что культурное и гуманитарное сотрудничество играет особую роль в развитии межгосударственных отношений между Туркменистаном и Азербайджаном.

"Уже 13 октября в Азербайджане начнутся Дни культуры Туркменистана, которые пройдут не только в столице Баку, но и в городе Гяндже. В следующую весну также запланированы Дни азербайджанской культуры в Туркменистане", - сказал он.