    Туркменистан примет Дни азербайджанской культуры следующей весной

    Внешняя политика
    • 10 октября, 2025
    • 19:28
    В следующую весну запланированы Дни азербайджанской культуры в Туркменистане.

    Как передает Report, об этом сообщил посол Туркменистана в Азербайджане Гурбанмаммет Эльясов на мероприятии, посвященном Дню независимости Туркменистана.

    Дипломат отметил, что культурное и гуманитарное сотрудничество играет особую роль в развитии межгосударственных отношений между Туркменистаном и Азербайджаном.

    "Уже 13 октября в Азербайджане начнутся Дни культуры Туркменистана, которые пройдут не только в столице Баку, но и в городе Гяндже. В следующую весну также запланированы Дни азербайджанской культуры в Туркменистане", - сказал он.

    Туркменистан Азербайджан посол культура
    Türkmənistanda Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri keçiriləcək

