Туристка из Колумбии: Преступления против человечности не должны оставаться безнаказанными

Колумбийцы понимают боль, которую испытывают семьи пропавших без вести, они тоже сталкиваются с этим.

Об этом европейскому бюро Report заявила туристка из Колумбии по имени Леди, которая вместе с подругой остановилась перед офисом ООН в Женеве, где проходит акция азербайджанцев, организованная в Международный день жертв насильственных исчезновений.

"Я думаю, мы ассоциируем это и с Колумбией, потому что мы тоже потеряли много жизней. Это преступления против человечности, которые не могут оставаться безнаказанными. Нам больно, потому что это много жизней, потому что с каждым разом все больше несправедливости. Я думаю, что это не должно оставаться просто протестом", - сказала Леди.

По ее словам, правительства должны предпринимать конкретные действия: "И я думаю, это будет иметь еще более плохие последствия, если все продолжится так, как есть, то есть если мы будем оставаться равнодушными. Равнодушия быть не должно, потому что это причиняет боль всему человечеству".

"Боль этих матерей, которых я вижу здесь, продолжается многие годы, они все еще оплакивают своих любимых и близких. Я думаю, что мы не должны проходить мимо такого, иначе мы не можем называть себя людьми", - заключила она.