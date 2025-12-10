Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    К 2029 году 300 предприятий Азербайджана будут вовлечены в цифровую трансформацию

    • 10 декабря, 2025
    К 2029 году 300 предприятий Азербайджана будут вовлечены в цифровую трансформацию

    Число предприятий, участвующих в программах цифровой трансформации в Азербайджане, планируется довести до 300 к 2029 году.

    Как сообщает Report, это отражено в утвержденной сегодня президентом Ильхамом Алиевым "Стратегии развития цифровой экономики на 2026-2029 годы".

    Согласно документу, число предприятий, участвующих в программах цифровой трансформации, должно составить 50 в 2026 году, 100 в 2027 году и 180 в 2028 году.

    Кроме того, EBITDA (показатель прибыли до вычета процентов, налогов, амортизации) на предприятиях, прошедших цифровую трансформацию, должна составить 7 млн манатов в 2026 году, 17 млн манатов в 2027 году, 33 млн манатов в 2028 году и 58 млн манатов в 2029 году.

    Azərbaycanda rəqəmsal transformasiya proqramlarında iştirak edən müəssisələrin sayı 300-ə çatdırılacaq
