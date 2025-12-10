К 2029 году 300 предприятий Азербайджана будут вовлечены в цифровую трансформацию
ИКТ
- 10 декабря, 2025
- 18:23
Число предприятий, участвующих в программах цифровой трансформации в Азербайджане, планируется довести до 300 к 2029 году.
Как сообщает Report, это отражено в утвержденной сегодня президентом Ильхамом Алиевым "Стратегии развития цифровой экономики на 2026-2029 годы".
Согласно документу, число предприятий, участвующих в программах цифровой трансформации, должно составить 50 в 2026 году, 100 в 2027 году и 180 в 2028 году.
Кроме того, EBITDA (показатель прибыли до вычета процентов, налогов, амортизации) на предприятиях, прошедших цифровую трансформацию, должна составить 7 млн манатов в 2026 году, 17 млн манатов в 2027 году, 33 млн манатов в 2028 году и 58 млн манатов в 2029 году.
Последние новости
19:14
Фото
Видео
Дорожная полиция перешла на усиленный режим работы в связи с дождливой погодойЭкология
19:05
Фото
Лейла Алиева и Саида Мирзиёева обсудили роль женщин в политической и экономической жизниВнешняя политика
18:47
Экономический эффект от использования GenAI в Азербайджане достигнет 70 млн манатовИКТ
18:44
Фото
Сахиба Гафарова обсудила с торговым посланником Великобритании расширение сотрудничестваМилли Меджлис
18:42
В Азербайджане будет создан "Центр технологий нового поколения"ИКТ
18:37
В Азербайджане будет разработана "Программа поддержки развития цифровой экономики"ИКТ
18:35
Литва вручила временному поверенному Беларуси ноту протестаДругие страны
18:33
В Азербайджане будет создана "Платформа цифровых решений и услуг"ИКТ
18:33