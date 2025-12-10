Azərbaycanda rəqəmsal transformasiya proqramlarında iştirak edən müəssisələrin sayı 300-ə çatdırılacaq
İKT
- 10 dekabr, 2025
- 18:07
2029-cu ilə qədər Azərbaycanda rəqəmsal transformasiya proqramlarında iştirak edən müəssisələrin sayının 300-ə çatdırılması planlaşdırılır.
"Report" xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin bu gün təsdiqlədiyi "Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafına dair 2026–2029-cu illər üçün Strategiya"da öz əksini tapıb.
Sənədə əsasən, rəqəmsal transformasiya proqramlarında iştirak edən müəssisələrin sayı 2026-cı ildə 50, 2027-ci ildə 100, 2028-ci ildə isə 180 olmalıdır.
Bundan başqa, rəqəmsal transformasiyadan keçmiş müəssisələrdə EBİTDA 2026-cı ildə 7 milyon manat, 2027-ci ildə 17 milyon manat, 2028-ci ildə 33 milyon manat, 2029-cu ildə isə 58 milyon manat təşkil etməlidir.
