    В Баку пройдет II Форум религиозных деятелей Азербайджана

    Религия
    • 10 декабря, 2025
    • 18:27
    В Баку пройдет II Форум религиозных деятелей Азербайджана

    В Баку в рамках "Года Конституции и Суверенитета" пройдет II Форум религиозных деятелей Азербайджана.

    Как сообщает Report, мероприятие запланировано на 24 декабря.

    На форуме на тему "Конституционные принципы государственно-религиозных отношений в Азербайджане: светскость и свобода совести" будут обсуждаться вопросы пропаганды таких фундаментальных конституционных ценностей, как светскость и свобода совести, права и обязанности религиозных деятелей, правовые и культурные аспекты государственно-религиозных отношений, профессиональное развитие религиозных деятелей, а также вопросы дальнейшего укрепления мультикультуральной, толерантной среды.

    На мероприятие будут приглашены представители соответствующих государственных структур и религиозные деятели, преподаватели религиозных образовательных учреждений, богословы и специалисты, а также руководящие лица уполномоченных государственных органов в религиозной сфере Турции, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

