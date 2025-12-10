Зеленский анонсировал встречу в формате "коалиции желающих" 11 декабря
- 10 декабря, 2025
- 18:23
Завтра состоится встреча в формате "коалиции желающих".
Как передает Report, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
"На завтра запланирована встреча в формате "коалиции желающих", и мы очень продуктивно работаем над тем, чтобы гарантировать будущую безопасность и недопущение повторения российской агрессии. Эта неделя может принести важные новости для всех нас и приблизить окончание ... (войны - ред.)", - написал он.
Зеленский сообщил, что сегодня запланирован разговор с американской стороной относительно документа, который будет детализировать процесс послевоенного восстановления и экономического развития Украины.
Параллельно, по его словам, Украина завершает работу над 20 пунктами фундаментального документа, который может определить параметры окончания войны. Киев рассчитывает в ближайшее время передать его США после совместной работы с командой президента Дональда Трампа и европейскими партнерами.
Совещание "коалиции желающих" по вопросу гарантий безопасности Украине состоится под председательством Франции и Великобритании. Где именно и в каком формате состоится заседание не уточняется.