Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Зеленский анонсировал встречу в формате "коалиции желающих" 11 декабря

    Другие страны
    • 10 декабря, 2025
    • 18:23
    Зеленский анонсировал встречу в формате коалиции желающих 11 декабря

    Завтра состоится встреча в формате "коалиции желающих".

    Как передает Report, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

    "На завтра запланирована встреча в формате "коалиции желающих", и мы очень продуктивно работаем над тем, чтобы гарантировать будущую безопасность и недопущение повторения российской агрессии. Эта неделя может принести важные новости для всех нас и приблизить окончание ... (войны - ред.)", - написал он.

    Зеленский сообщил, что сегодня запланирован разговор с американской стороной относительно документа, который будет детализировать процесс послевоенного восстановления и экономического развития Украины.

    Параллельно, по его словам, Украина завершает работу над 20 пунктами фундаментального документа, который может определить параметры окончания войны. Киев рассчитывает в ближайшее время передать его США после совместной работы с командой президента Дональда Трампа и европейскими партнерами.

    Совещание "коалиции желающих" по вопросу гарантий безопасности Украине состоится под председательством Франции и Великобритании. Где именно и в каком формате состоится заседание не уточняется.

    Владимир Зеленский Украина "коалиция желающих" российско-украинская война
    Zelenski: Sabah "istəklilər koalisiyası"nın görüşü olacaq
    Elvis

    Последние новости

    19:14
    Фото
    Видео

    Дорожная полиция перешла на усиленный режим работы в связи с дождливой погодой

    Экология
    19:05
    Фото

    Лейла Алиева и Саида Мирзиёева обсудили роль женщин в политической и экономической жизни

    Внешняя политика
    18:47

    Экономический эффект от использования GenAI в Азербайджане достигнет 70 млн манатов

    ИКТ
    18:44
    Фото

    Сахиба Гафарова обсудила с торговым посланником Великобритании расширение сотрудничества

    Милли Меджлис
    18:42

    В Азербайджане будет создан "Центр технологий нового поколения"

    ИКТ
    18:37

    В Азербайджане будет разработана "Программа поддержки развития цифровой экономики"

    ИКТ
    18:35

    Литва вручила временному поверенному Беларуси ноту протеста

    Другие страны
    18:33

    В Азербайджане будет создана "Платформа цифровых решений и услуг"

    ИКТ
    18:33

    Хикмет Гаджиев обсудил с Михаилом Галузиным региональные и международные вопросы

    Внешняя политика
    Лента новостей