    • 30 avqust, 2025
    • 19:21
    Kolumbiyalı turist: İnsanlığa qarşı cinayətlər cəzasız qalmamalıdır

    Kolumbiyalılar itkin düşənlərin ailələrinin çəkdiyi ağrıları anlayır, onlar da bununla üzləşirlər.

    Bu barədə "Report"un Avropa bürosuna Kolumbiyadan olan Ledi adlı turist Cenevrədə BMT-nin Avropa ofisinin yanında Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı itkin düşən azərbaycanlıların ailələrinin təşkil etdiyi aksiyanı izləyərkən deyib.

    "Düşünürəm ki, bunu Kolumbiya ilə də əlaqələndiririk, çünki biz də çoxlu insan itirmişik. Bunlar bəşəriyyətə qarşı cəzasız qala bilməyən cinayətlərdir. Biz inciyirik, çünki hər dəfə daha çox ədalətsizlik olur. Məncə, bu, sadəcə etiraz olaraq qalmamalıdır", - Ledi bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hökumətlər konkret addımlar atmalıdır: "Düşünürəm ki, hər şey olduğu kimi davam edərsə, yəni biz biganə qalsaq, bunun daha da pis nəticələri olacaq. Heç bir biganəlik olmamalıdır, çünki bu, bütün bəşəriyyəti incidir".

    "Burada gördüyüm anaların ağrıları uzun illərdir davam edir, onlar hələ də öz əzizlərinə yas saxlayırlar. Məncə, bundan ötüb keçməməliyik, əks halda özümüzə insan deyə bilmərik", - o, sözlərini yekunlaşdırıb.

