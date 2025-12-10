В Азербайджане число МСП, получивших доступ к цифровым рынкам, достигнет 200
ИКТ
- 10 декабря, 2025
- 18:27
К 2029 году планируется довести число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших доступ к цифровым рынкам в Азербайджане, до 200.
Как сообщает Report, это нашло отражение в "Стратегии развития цифровой экономики на 2026-2029 годы", утвержденной сегодня президентом Ильхамом Алиевым.
Согласно документу, число МСП, получивших доступ к цифровым рынкам, должно составить 20 в 2026 году, 50 в 2027 году и 100 в 2028 году.
