В Азербайджане число МСП, получивших доступ к цифровым рынкам, достигнет 200

К 2029 году планируется довести число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших доступ к цифровым рынкам в Азербайджане, до 200.

Как сообщает Report, это нашло отражение в "Стратегии развития цифровой экономики на 2026-2029 годы", утвержденной сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, число МСП, получивших доступ к цифровым рынкам, должно составить 20 в 2026 году, 50 в 2027 году и 100 в 2028 году.