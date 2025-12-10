İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Azərbaycanda rəqəmsal bazarlara çıxış əldə etmiş KOB-ların sayı 200-ə çatdırılacaq

    İKT
    • 10 dekabr, 2025
    • 18:12
    Azərbaycanda rəqəmsal bazarlara çıxış əldə etmiş KOB-ların sayı 200-ə çatdırılacaq

    2029-cu ilə qədər Azərbaycanda rəqəmsal bazarlara çıxış əldə etmiş kiçik və orta biznes subyektlərinin sayının 200-ə çatdırılması planlaşdırılır.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin bu gün təsdiqlədiyi "Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafına dair 2026–2029-cu illər üçün Strategiya"da öz əksini tapıb.

    Sənədə əsasən, rəqəmsal bazarlara çıxış əldə etmiş KOB-ların sayı 2026-cı ildə 20, 2027-ci ildə 50, 2028-ci ildə isə 100 olmalıdır.

