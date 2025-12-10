Azərbaycanda rəqəmsal bazarlara çıxış əldə etmiş KOB-ların sayı 200-ə çatdırılacaq
İKT
- 10 dekabr, 2025
- 18:12
2029-cu ilə qədər Azərbaycanda rəqəmsal bazarlara çıxış əldə etmiş kiçik və orta biznes subyektlərinin sayının 200-ə çatdırılması planlaşdırılır.
"Report" xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin bu gün təsdiqlədiyi "Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafına dair 2026–2029-cu illər üçün Strategiya"da öz əksini tapıb.
Sənədə əsasən, rəqəmsal bazarlara çıxış əldə etmiş KOB-ların sayı 2026-cı ildə 20, 2027-ci ildə 50, 2028-ci ildə isə 100 olmalıdır.
Son xəbərlər
18:28
Azərbaycanda "Yeni Nəsil Texnologiyalar Mərkəzi" yaradılacaqİKT
18:25
Azərbaycanda "Rəqəmsal İqtisadiyyatın İnkişafına Dəstək Proqramı" hazırlanacaqİKT
18:21
Foto
Milli Məclisin sədri Britaniyanın Azərbaycan üzrə ticarət elçisi ilə görüşübMilli Məclis
18:21
IATA: e-SAF ilə bağlı tələblər xərclərin 29 milyard avroya qədər artmasına səbəb ola bilərMaliyyə
18:21
Ceyhun Bayramov Macarıstana işgüzar səfərə yola düşübXarici siyasət
18:19
Azərbaycanda "Rəqəmsal həllər və xidmətlər platforması" yaradılacaqİKT
18:17
Azərbaycanda GenAİ-dən istifadə hesabına iqtisadi təsir 70 milyon manata çatdırılacaqİKT
18:16
Foto
Leyla Əliyeva Türkmənistanda beynəlxalq konfransda iştirak edibDaxili siyasət
18:12