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Турецкий профессор: В Грузии и Армении ожидаются серьезные политические события

Турецкий профессор: В Грузии и Армении ожидаются серьезные политические события В ближайшие дни в Грузии и Армении ожидаются серьезные политические события.
Внешняя политика
5 февраля 2024 г. 09:54
Турецкий профессор: В Грузии и Армении ожидаются серьезные политические события

В ближайшие дни в Грузии и Армении ожидаются серьезные политические события.

Об этом сообщил Report руководитель Центра стратегических исследований Кавказа, профессор Хасан Октай.

Он отметил, что сейчас основным вопросом повестки региона является смена главы правительства в Грузии и борьба за влияние между Россией и Евросоюзом.

По словам Октая, недавний визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Грузию был связан с вопросом мирного договора между Баку и Ереваном. Пашинян пытался убедить грузинскую сторону, что мирный договор не будет ущемлять интересы Тбилиси, отметил он.

"Учитывая ситуацию в регионе, данный визит приобретает особый характер. Грузия является транзитным пунктом для поставок товаров из Турции в Армению", - сказал Октай.

Эксперт напомнил, что после 44-дневной Отечественной войны Турция предложила формат 3+3 для решения региональных проблем, но Грузия отказалась от участия из-за плохих отношений с Россией: "Также существуют разногласия во взглядах Ирана и России касательно будущего региона. На мой взгляд, важно убедить Грузию принять участие в данном формате переговоров, что поможет заложить здоровую основу для прочного мира в регионе. Мне кажется, что Пашинян обсудил эти вопросы во время визита в Грузию”.

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