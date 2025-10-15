Турецкий профессор: Азербайджан сыграл важную роль в обеспечении мира на Ближнем Востоке

Азербайджан также сыграл важную роль в обеспечении мира на Ближнем Востоке.

Об этом турецкому бюро Report заявил профессор Стамбульского университета Йедитепе Месут Хаккы Чашын.

Оценивая Саммит мира по Ближнему Востоку, прошедший 13 октября в Шарм-эш-Шейхе с участием мировых лидеров, эксперт отметил, что наряду с Турцией важную роль в процессе урегулирования кризиса в регионе сыграл и Азербайджан:

"Участие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Азербайджана Ильхама Алиева в саммите, направленном на достижение режима прекращения огня в секторе Газа, а также проведенные там встречи глав государств положительно повлияли на общий процесс. Это мероприятие продемонстрировало значительный рост авторитета Азербайджана на Ближнем Востоке. В этом контексте можно сказать, что Азербайджан также играет важную роль в обеспечении мира в регионе".

Профессор отметил, что имидж Азербайджана как миролюбивого государства получил широкое признание на международной арене:

"В целом деятельность Турции и Азербайджана, направленная на прекращение конфликтов по всему миру, может служить примером для других государств. Кроме того, продолжая процесс нормализации отношений с Арменией, Азербайджан вносит большой вклад в укрепление мира на Южном Кавказе".