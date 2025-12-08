В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9
В регионе
- 08 декабря, 2025
- 15:12
В турецком городе Серик провинции Анталья произошло землетрясение магнитудой 4,9.
Как передает Report, информацию распространило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).
Очаг землетрясения залегал на глубине 28,25 км.
Информации о разрушениях или жертвах нет.
