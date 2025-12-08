В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9

В турецком городе Серик провинции Анталья произошло землетрясение магнитудой 4,9.

Как передает Report, информацию распространило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

Очаг землетрясения залегал на глубине 28,25 км.

Информации о разрушениях или жертвах нет.