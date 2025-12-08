В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В регионе
    08 декабря, 2025
    15:12
    В турецком городе Серик провинции Анталья произошло землетрясение магнитудой 4,9.

    Как передает Report, информацию распространило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

    Очаг землетрясения залегал на глубине 28,25 км.

    Информации о разрушениях или жертвах нет.

    Лента новостей