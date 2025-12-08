İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Türkiyədə 4,9 maqnitudalı zəlzələ olub

    Region
    • 08 dekabr, 2025
    • 14:42
    Türkiyədə 4,9 maqnitudalı zəlzələ olub

    Türkiyənin Antalya vilayətindəki Serik şəhərində 4,9 maqnitudada zəlzələ baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Fəlakət və Fövqəladə Halların İdarə Olunması İdarəsi (AFAD) məlumat yayıb.

    Yeraltı təkanın ocağı 28,25 km dərinlikdə yerləşib.

    Dağıntı və ya tələfat barədə məlumat verilmir.

    Zəlzələ Türkiyə Antalya
    В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9

