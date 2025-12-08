Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    СМИ: Франция не готова включать в "репарационный кредит" росактивы из частных банков

    Другие страны
    • 08 декабря, 2025
    • 15:15
    СМИ: Франция не готова включать в репарационный кредит росактивы из частных банков

    Франция заявила, что не готова включать в планируемый "репарационный кредит" для Украины российские активы, размещенные во французских частных банках.

    Как передаёт Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом пишет Financial Times.

    Активы оцениваются примерно в 18 млрд евро. По данным издания, Париж объясняет свою позицию юридическими ограничениями на использование замороженных частных активов.

    Во Франции средства Центрального банка РФ заморожены не государственными структурами, а коммерческими банками, включая крупнейшие финансовые учреждения. В отличие от государственных ценных бумаг, хранящихся в бельгийском депозитарии Euroclear, эти активы подпадают под иные договорные условия и правовые обязательства.

    При этом источники подчеркивают, что Франция не выступает против финансовой поддержки Украины как таковой, однако отвергает возможность вовлечения в этот механизм российских активов, размещенных в частных финансовых институтах страны.

    Франция Россия Украина российско-украинская война Активы РФ репарации репарационный кредит
    Elvis

    Последние новости

    15:35

    Кан Кимгу: Мир между Баку и Ереваном отроет новые возможности для корейских компаний

    Внешняя политика
    15:31

    Азербайджан, Россия и Беларусь начинают электронное взаимное признание сертификатов происхождения

    Бизнес
    15:31
    Фото

    В ООН представлена информация об антикоррупционных реформах в Азербайджане

    Внешняя политика
    15:29

    В ГТК объяснили снижение использования режима "Зеленый коридор"

    Бизнес
    15:29

    ГТК приступил к внедрению системы ARAS Pro

    Бизнес
    15:21

    ГТК Азербайджана призывает активизировать цифровизацию транзитных документов

    Бизнес
    15:16

    Полиция Норвегии задержала предполагаемого стрелка в торговом центре Осло

    Другие страны
    15:15

    СМИ: Франция не готова включать в "репарационный кредит" росактивы из частных банков

    Другие страны
    15:12

    В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9

    В регионе
    Лента новостей