СМИ: Франция не готова включать в "репарационный кредит" росактивы из частных банков

Франция заявила, что не готова включать в планируемый "репарационный кредит" для Украины российские активы, размещенные во французских частных банках.

Как передаёт Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом пишет Financial Times.

Активы оцениваются примерно в 18 млрд евро. По данным издания, Париж объясняет свою позицию юридическими ограничениями на использование замороженных частных активов.

Во Франции средства Центрального банка РФ заморожены не государственными структурами, а коммерческими банками, включая крупнейшие финансовые учреждения. В отличие от государственных ценных бумаг, хранящихся в бельгийском депозитарии Euroclear, эти активы подпадают под иные договорные условия и правовые обязательства.

При этом источники подчеркивают, что Франция не выступает против финансовой поддержки Украины как таковой, однако отвергает возможность вовлечения в этот механизм российских активов, размещенных в частных финансовых институтах страны.