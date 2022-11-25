Турецкий министр: Мы договорились с Азербайджаном о транзитных перевозках

"Мы договорились с Азербайджаном о транзитных перевозках".

"Мы договорились с Азербайджаном о транзитных перевозках".

Как сообщает Report, об этом министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу заявил, выступая на второй трехсторонней встрече министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции в городе Актау.

По его словам, Турция придает большое значение идее пассажироперевозок по маршруту Баку-Тбилиси-Карс: "Внимание к нашему региону растет с каждым днем".

Министр добавил, что с открытием Зангезурского коридора завершится строительство железной дороги Нахчыван-Карс: "Это расширит связи между нашими странами".