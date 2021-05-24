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Турецкий министр: Эрдоган посетит Азербайджан в ближайшие недели

Турецкий министр: Эрдоган посетит Азербайджан в ближайшие недели «Могу отметить, что в эти дни на уровне президентов Азербайджана и Турции ведутся дискуссии о том, как планировать восстановительные и реставрационные работы на освобожденных территориях Азербайджана».
Внешняя политика
24 мая 2021 г. 08:30
Турецкий министр: Эрдоган посетит Азербайджан в ближайшие недели
Реджеп Тайип Эрдоган
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«Могу отметить, что в эти дни на уровне президентов Азербайджана и Турции ведутся дискуссии о том, как планировать восстановительные и реставрационные работы на освобожденных территориях Азербайджана».

Как передает Report, об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

По его словам, Армения на протяжении многих лет покушалась на культурное наследие на оккупированных землях Азербайджана:

«Наряду с инфраструктурными и реконструкционными работами на этих землях в первую очередь стоит реставрация памятников, имеющих культурное и историческое значение, и археологических памятников. После визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан в ближайшие недели наша деятельность по восстановлению Карабаха активизируется. Реставрация и охрана культурных и исторических памятников в кратчайшие сроки также придадут импульс развитию туризма в регионе.

Натиг Чырагзаде

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Версия на английском языке Turkish minister: Erdogan to visit Azerbaijan in coming weeks
Версия на азербайджанском языке Türkiyə naziri: “Rəcəb Tayyib Ərdoğan qarşıdakı həftələrdə Azərbaycana səfər edəcək” - EKSKLÜZİV

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