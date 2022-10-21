Турецкий лидер: Открываем Генеральное консульство в Шуше

Мы открываем Генеральное консульство в Шуше.

Мы открываем Генеральное консульство в Шуше.

Как передает Report ссылкой на Haber Global, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам.

Он подчеркнул важность прокладки в регионе как автомобильных, так и железных дорог: “Как только они будут завершены, Шуша будет открыта для посещения. В эти места будут приезжать как местные, так и иностранные туристы”.

Эрдоган отметил, что Шуша является важнейшим центром притяжения Азербайджана: “Инвестиции в отели в Шуше также сделают ее центром притяжения. Мы также открываем Генеральное консульство в Шуше”.