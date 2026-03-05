Турецкий генерал: Атака дронов на Нахчыван показывает кризис решений в Иране

Атака дронов на Нахчыван свидетельствует о том, что руководство Ирана утратило способность к рациональным действиям.

Об этом сказал турецкому бюро Report заявил руководитель Института геополитического прогнозирования Турции, генерал-майор запаса Гюрай Алпар.

Он назвал непростительным атаки иранских дронов на Азербайджан, который оказывает поддержку Ирану: "Мы решительно осуждаем атаку Ирана на Азербайджан и на соседние страны. Иран должен прекратить эти атаки. Подобная попытка была предпринята и против Турции, и в этой связи на официальном уровне был заявлен протест. Логика "если Иран тонет, пусть тонут и соседние страны" является ошибочной".

Как считает Алпар, подобные действия иранской стороны равносильны объявлению о самоуничтожении: "Какова будет участь Ирана, если он настроит всех против себя?! Из этих бессмысленных шагов очевидно, что иранское руководство полностью утратило здравый смысл. Создается впечатление, что это государство само стремится объявить о своем крахе. Поэтому подобные атаки Ирана ракетами или дронами на соседние страны - это неправильный подход, и мы это осуждаем".

Турецкий генерал также подчеркнул, что если внутри Ирана существуют группы, желающие нанести вред этому государству, правительство должно принять срочные меры: "В нынешний период Иран должен действовать крайне осторожно. Правительство должно дать четкие указания в связи с этим вопросом".