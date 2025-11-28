Турция приветствует процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, об этом в соцсети Х сообщил советник президента Турции по внешней политике и вопросам безопасности Акиф Чагатай Кылыч по итогам встречи с представителем президента Азербайджана по особым поручениям Халаф Халафовым и сопровождавшей его делегацией.

По его словам, на встрече в президентском комплексе обсуждались двусторонние отношения между странами, а также вопросы восстановления и реконструкции в освобожденных территориях Азербайджана.

"Мы вновь подчеркнули важность принятия всех необходимых мер для достижения устойчивого мира в регионе. Одновременно были обсуждены региональные и глобальные вопросы. Мы заявили о нашей удовлетворенности процессом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - отметил он.