Турция предложила объявить 15 декабря Всемирным днем тюркской языковой семьи

Турция предложила отмечать 15 декабря как Всемирный день тюркской языковой семьи.

Как сообщает Report, с этим предложением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 12-м саммите лидеров Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

Он рекомендовал озвучить это предложение на 43-й конференции ЮНЕСКО, которая стартует в Самарканде с 30 октября.

Эрдоган также заявил, что они также хотели бы видеть Туркменистан полноправным членом ОТГ в ближайшем будущем.