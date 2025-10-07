Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Турция предложила объявить 15 декабря Всемирным днем тюркской языковой семьи

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2025
    • 14:21
    Турция предложила отмечать 15 декабря как Всемирный день тюркской языковой семьи.

    Как сообщает Report, с этим предложением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 12-м саммите лидеров Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

    Он рекомендовал озвучить это предложение на 43-й конференции ЮНЕСКО, которая стартует в Самарканде с 30 октября.

    Эрдоган также заявил, что они также хотели бы видеть Туркменистан полноправным членом ОТГ в ближайшем будущем.

    Türkiyə 15 dekabrın Dünya Türk Dili Ailəsi Günü kimi qeyd olunmasını təklif edib
    Türkiye proposes declaring December 15 as World Day of Turkic Language Family

