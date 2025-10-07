Турция предложила объявить 15 декабря Всемирным днем тюркской языковой семьи
Внешняя политика
- 07 октября, 2025
- 14:21
Турция предложила отмечать 15 декабря как Всемирный день тюркской языковой семьи.
Как сообщает Report, с этим предложением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 12-м саммите лидеров Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.
Он рекомендовал озвучить это предложение на 43-й конференции ЮНЕСКО, которая стартует в Самарканде с 30 октября.
Эрдоган также заявил, что они также хотели бы видеть Туркменистан полноправным членом ОТГ в ближайшем будущем.
