Третий культурный форум тюркского мира пройдет в 2027 году
Внешняя политика
- 08 октября, 2025
- 13:23
Третий культурный форум тюркского мира пройдет в одном из тюркских государств в 2027 году.
Как сообщает Report, об этом говорится в Габалинской декларации, принятой по итогам 12-го саммита лидеров ОТГ.
В документе страны выразили признательность за проведение Второго культурного форума тюркского мира 27–28 апреля 2025 года в Хиве, Узбекистан, и отметили его вклад в укрепление культурной интеграции между тюркскими государствами.
Подчеркнута роль форума как площадки для культурного диалога в тюркском мире и важность проведения Третьего форума в одном из тюркских государств в 2027 году.
