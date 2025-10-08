Третий культурный форум тюркского мира пройдет в 2027 году

Третий культурный форум тюркского мира пройдет в одном из тюркских государств в 2027 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в Габалинской декларации, принятой по итогам 12-го саммита лидеров ОТГ.

В документе страны выразили признательность за проведение Второго культурного форума тюркского мира 27–28 апреля 2025 года в Хиве, Узбекистан, и отметили его вклад в укрепление культурной интеграции между тюркскими государствами.

Подчеркнута роль форума как площадки для культурного диалога в тюркском мире и важность проведения Третьего форума в одном из тюркских государств в 2027 году.