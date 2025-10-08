Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе

    Третий культурный форум тюркского мира пройдет в 2027 году

    Внешняя политика
    • 08 октября, 2025
    • 13:23
    Третий культурный форум тюркского мира пройдет в 2027 году

    Третий культурный форум тюркского мира пройдет в одном из тюркских государств в 2027 году.

    Как сообщает Report, об этом говорится в Габалинской декларации, принятой по итогам 12-го саммита лидеров ОТГ.

    В документе страны выразили признательность за проведение Второго культурного форума тюркского мира 27–28 апреля 2025 года в Хиве, Узбекистан, и отметили его вклад в укрепление культурной интеграции между тюркскими государствами.

    Подчеркнута роль форума как площадки для культурного диалога в тюркском мире и важность проведения Третьего форума в одном из тюркских государств в 2027 году.

    Культурный форум тюркского мира ОТГ Габалинская декларация
    III Türk Dünyası Mədəniyyət Forumu 2027-ci ildə keçiriləcək
    Third cultural forum of Turkic World to be held in 2027

    Последние новости

    14:02

    Премьер Азербайджана примет участие в форуме "Шелковый путь" в Тбилиси

    Внешняя политика
    13:57

    Названы лауреаты на Нобелевскую премию по химии

    Наука и образование
    13:55
    Фото

    Азербайджан обсудил создание совместного венчурного фонда с бизнес-клубом из США

    ИКТ
    13:48

    Сахиба Гафарова: Торговые отношения Азербайджана и Хорватии продолжают расти

    Милли Меджлис
    13:33

    Бюро Нацсобрания Франции отклонило предложение об импичменте Макрону

    Другие страны
    13:29

    Мартин Купка: Чехия готова поставить трамваи и поезда для Бакметрополитена

    Инфраструктура
    13:29

    Спикер: Хорватия высоко оценивает экономические достижения Азербайджана

    Внешняя политика
    13:27

    Страны ОТГ поддержали инициативу создания Форума устойчивых городов

    Внешняя политика
    13:27

    Гордан Яндрокович: Хорватия поддерживает прогресс в нормализации отношений Баку и Еревана

    Внешняя политика
    Лента новостей