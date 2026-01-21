Трамп рассказал, как показал Путину "мастер-класс" по урегулированию конфликтов

Президент США Дональд Трамп заявил, что после урегулирования армяно-азербайджанского конфликта с ним связался президент России Владимир Путин.

Как передает Report, об этом он заявил в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Президент Путин позвонил мне и сказал, что не может поверить, что мне удалось уладить этот конфликт. Он продолжался 35 лет, а я решил его за один день. Он отметил, что пытался урегулировать его в течение десяти лет, но безуспешно", - заявил Трамп.

Как отметил президент США, в ходе разговора он посоветовал российскому лидеру сосредоточиться на урегулировании конфликта в Украине: "Я сказал ему: сделай одолжение, сосредоточься на том, чтобы закончить свою войну, а об этом вопросе не беспокойся".