    Трамп рассказал, как показал Путину "мастер-класс" по урегулированию конфликтов

    Внешняя политика
    • 21 января, 2026
    • 18:26
    Президент США Дональд Трамп заявил, что после урегулирования армяно-азербайджанского конфликта с ним связался президент России Владимир Путин.

    Как передает Report, об этом он заявил в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    "Президент Путин позвонил мне и сказал, что не может поверить, что мне удалось уладить этот конфликт. Он продолжался 35 лет, а я решил его за один день. Он отметил, что пытался урегулировать его в течение десяти лет, но безуспешно", - заявил Трамп.

    Как отметил президент США, в ходе разговора он посоветовал российскому лидеру сосредоточиться на урегулировании конфликта в Украине: "Я сказал ему: сделай одолжение, сосредоточься на том, чтобы закончить свою войну, а об этом вопросе не беспокойся".

