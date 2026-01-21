Трамп рассказал, как показал Путину "мастер-класс" по урегулированию конфликтов
Внешняя политика
- 21 января, 2026
- 18:26
Президент США Дональд Трамп заявил, что после урегулирования армяно-азербайджанского конфликта с ним связался президент России Владимир Путин.
Как передает Report, об этом он заявил в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Президент Путин позвонил мне и сказал, что не может поверить, что мне удалось уладить этот конфликт. Он продолжался 35 лет, а я решил его за один день. Он отметил, что пытался урегулировать его в течение десяти лет, но безуспешно", - заявил Трамп.
Как отметил президент США, в ходе разговора он посоветовал российскому лидеру сосредоточиться на урегулировании конфликта в Украине: "Я сказал ему: сделай одолжение, сосредоточься на том, чтобы закончить свою войну, а об этом вопросе не беспокойся".
Последние новости
18:42
Трамп и Зеленский проведут встречу сегодня в ДавосеДругие страны
18:39
Трамп: Венесуэла за полгода заработает больше, чем за последние 20 летДругие страны
18:39
Трамп раскритиковал политический и экономический курс ЕвропыВнешняя политика
18:32
Moody`s прогнозирует замедление инфляции в Азербайджане в 2026-2027ггФинансы
18:26
Трамп рассказал, как показал Путину "мастер-класс" по урегулированию конфликтовВнешняя политика
18:25
Мирзоян: В урегулировании с Баку и Анкарой мы добились ощутимых успеховВ регионе
18:24
Moody`s: Рост ВВП Азербайджана в 2026 году составит 3%Финансы
18:16
Азербайджан резко увеличил прибыль от продажи карбамида УкраинеАПК
18:08