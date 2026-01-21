Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Трамп раскритиковал политический и экономический курс Европы

    Внешняя политика
    • 21 января, 2026
    • 18:39
    Президент США Дональд Трамп в своем выступлении в среду на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, Швейцария, подверг критике политический и экономический курс Европы.

    Как сообщает корреспондент Report из Давоса, по мнению Трампа, европейские страны идут не в том направлении, в каком нужно.

    "Я люблю Европу и хочу, чтобы Европа процветала, но сейчас она движется не в правильном направлении", - заявил Трамп на Всемирном экономическом форуме .

    Он сказал, что некоторые места в Европе "честно говоря, уже неузнаваемы".

    Американский лидер отметил, что эти изменения происходят не в положительную сторону, а в отрицательную. В частности, он раскритиковал европейскую миграционную политику, а также политику в сфере энергетики.

    По словам Трампа, в последние десятилетия сложилось "общепринятое мнение", согласно которому экономический рост зависит от постоянно растущих государственных расходов, масштабной миграции и зависимости от импорта из-за рубежа.

    "Все сошлись во мнении, что так называемые "грязные работы" и тяжелая промышленность должны быть перенесены в другие места, что доступную энергию следует заменить новой "зеленой" аферой, и что страны могут поддерживаться за счет миграции нового и совершенно иного населения из далеких стран", - добавил он.

