Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Трамп: Президент Азербайджана отметил роль США в урегулировании конфликта с Арменией

    Внешняя политика
    • 22 сентября, 2026
    • 19:11
    Трамп: Президент Азербайджана отметил роль США в урегулировании конфликта с Арменией

    Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил роль американского лидера в урегулировании конфликта между Ереваном и Баку.

    Как передает Report, об этом заявил Трамп на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Трамп отметил, что с момента вступления в должность ему удалось урегулировать восемь конфликтов, установив благодаря этому дружеские отношения с лидерами многих из этих стран.

    По его словам, многие из данных конфликтов продолжались годами и даже десятилетиями. Трамп заявил, что для достижения урегулирования он использовал личные отношения с лидерами, торговлю, тарифы или обещания их ввести, а также другие инструменты в зависимости от конкретной страны.

    В числе таких конфликтов он назвал противостояния между Камбоджей и Таиландом, Косово и Сербией, Демократической Республикой Конго и Руандой, Пакистаном и Индией, а также Азербайджаном и Арменией.

    "Президент Азербайджана сказал, что президенту Трампу потребовалось шесть месяцев, чтобы совершить чудо. Это было настоящим чудом, которое, как все думали, невозможно было бы осуществить", - сказал американский лидер.

    Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки (США) Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
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