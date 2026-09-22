Трамп: Президент Азербайджана отметил роль США в урегулировании конфликта с Арменией

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил роль американского лидера в урегулировании конфликта между Ереваном и Баку.

Как передает Report, об этом заявил Трамп на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Трамп отметил, что с момента вступления в должность ему удалось урегулировать восемь конфликтов, установив благодаря этому дружеские отношения с лидерами многих из этих стран.

По его словам, многие из данных конфликтов продолжались годами и даже десятилетиями. Трамп заявил, что для достижения урегулирования он использовал личные отношения с лидерами, торговлю, тарифы или обещания их ввести, а также другие инструменты в зависимости от конкретной страны.

В числе таких конфликтов он назвал противостояния между Камбоджей и Таиландом, Косово и Сербией, Демократической Республикой Конго и Руандой, Пакистаном и Индией, а также Азербайджаном и Арменией.

"Президент Азербайджана сказал, что президенту Трампу потребовалось шесть месяцев, чтобы совершить чудо. Это было настоящим чудом, которое, как все думали, невозможно было бы осуществить", - сказал американский лидер.