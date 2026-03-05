Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осудил атаку Ирана на Нахчыван.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.

"В связи с атакой иранских беспилотных летательных аппаратов на аэропорт в городе Нахчыван президент Касым-Жомарт Токаев обнародовал свою позицию. Она сводится к решительному осуждению данного акта против братского, союзнического Азербайджана", - говорится в сообщении.

Токаев также выразил надежду на совместное с Ираном тщательное расследование инцидента, и на урегулирование конфликтной ситуации дипломатическими средствами во избежание эскалации напряженности в регионе.

Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.