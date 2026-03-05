Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Токаев осудил атаку Ирана на Нахчыван

    Внешняя политика
    • 05 марта, 2026
    • 19:33
    Токаев осудил атаку Ирана на Нахчыван

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осудил атаку Ирана на Нахчыван.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.

    "В связи с атакой иранских беспилотных летательных аппаратов на аэропорт в городе Нахчыван президент Касым-Жомарт Токаев обнародовал свою позицию. Она сводится к решительному осуждению данного акта против братского, союзнического Азербайджана", - говорится в сообщении.

    Токаев также выразил надежду на совместное с Ираном тщательное расследование инцидента, и на урегулирование конфликтной ситуации дипломатическими средствами во избежание эскалации напряженности в регионе.

    Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.

    Касым-Жомарт Токаев Казахстан Удар по аэропорту Нахчывана
    Tokayev İranın Naxçıvana hücumunu pisləyib
    Tokayev condemns Iran's drone attack on Nakhchivan
