    Токаев: Казахстан поддерживает создание формата "ОТГ+"

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2025
    • 14:44
    Токаев: Казахстан поддерживает создание формата ОТГ+

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 12-ом Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале выступил с рядом предложений и инициатив.

    Как сообщает Report, Казахстан поддерживает идею создания формата "ОТГ+".

    "Многие страны проявляют интерес к деятельности нашей Организации. Казахстан поддерживает идею создания формата "ОТГ+", основной задачей которого будет дальнейшее расширение нашего сотрудничества. Данная инициатива, безусловно, призвана еще больше повысить международный авторитет организации", – подчеркнул он.

    По словам Токаева, многие страны мира столкнулись с кибератаками - новой угрозой, не имеющей границ:

    "Предлагаю создать в рамках Организации Совет по кибербезопасности, который обеспечит координацию действий и мобилизацию усилий наших государств. Вместе с тем Совет будет способствовать развитию цифровой безопасности и укреплению связей в этой области".

    Президент Казахстана также подчеркнул необходимость сосредоточиться на полной реализации программы "Перспективы тюркского мира – 2040".

    Глава государства считает одной из основных задач для стран ОТГ - вывод взаимодействия в транспортно-логистической сфере на качественно новый уровень.

    "Сегодня ведется активная работа по цифровизации транспортно-транзитной отрасли. Применение здесь технологии искусственного интеллекта, безусловно, будет полезным. Поэтому мы предлагаем обсудить вопрос создания в рамках ОТГ специального Центра цифрового мониторинга с привлечением ведущих экспертов", – заявил президент.

    Кроме того, Токаев выступил с предложением учредить Центр цифровых инноваций ОТГ, а также создать "Совет передового опыта по энергоэффективности".

    Лента новостей