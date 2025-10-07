Токаев: Казахстан поддерживает создание формата "ОТГ+"
- 07 октября, 2025
- 14:44
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 12-ом Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале выступил с рядом предложений и инициатив.
Как сообщает Report, Казахстан поддерживает идею создания формата "ОТГ+".
"Многие страны проявляют интерес к деятельности нашей Организации. Казахстан поддерживает идею создания формата "ОТГ+", основной задачей которого будет дальнейшее расширение нашего сотрудничества. Данная инициатива, безусловно, призвана еще больше повысить международный авторитет организации", – подчеркнул он.
По словам Токаева, многие страны мира столкнулись с кибератаками - новой угрозой, не имеющей границ:
"Предлагаю создать в рамках Организации Совет по кибербезопасности, который обеспечит координацию действий и мобилизацию усилий наших государств. Вместе с тем Совет будет способствовать развитию цифровой безопасности и укреплению связей в этой области".
Президент Казахстана также подчеркнул необходимость сосредоточиться на полной реализации программы "Перспективы тюркского мира – 2040".
Глава государства считает одной из основных задач для стран ОТГ - вывод взаимодействия в транспортно-логистической сфере на качественно новый уровень.
"Сегодня ведется активная работа по цифровизации транспортно-транзитной отрасли. Применение здесь технологии искусственного интеллекта, безусловно, будет полезным. Поэтому мы предлагаем обсудить вопрос создания в рамках ОТГ специального Центра цифрового мониторинга с привлечением ведущих экспертов", – заявил президент.
Кроме того, Токаев выступил с предложением учредить Центр цифровых инноваций ОТГ, а также создать "Совет передового опыта по энергоэффективности".