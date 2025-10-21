Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Токаев: Для Казахстана приоритет - развитие многогранного сотрудничества с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 21 октября, 2025
    • 11:39
    Токаев: Для Казахстана приоритет - развитие многогранного сотрудничества с Азербайджаном

    Казахстан и Азербайджан являются не только дружественными государствами, но и братскими народами.

    Как передает Report со ссылкой на Акорда, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    "Для меня большая честь - принимать Вас с государственным визитом в Республике Казахстан. Это очень важное событие с точки зрения дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзнических взаимоотношений между нашими странами. Без всякого преувеличения можно сказать, что Казахстан и Азербайджан являются не только дружественными государствами, но и братскими народами", - отметил Токаев.

    По словам Токаева, для Казахстана приоритетом является развитие многогранного сотрудничества с Азербайджаном.

    "Тем более Азербайджан в настоящее время под Вашим сильным лидерством заметно нарастил свои позиции, укрепил свой авторитет на международной арене, играет очень важную роль как региональная держава в Вашей части мира", - подчеркнул президент Казахстана.

    Президент Казахстана отметил, что очень важной задачей для нас является развитие торгово-экономического сотрудничества и политического партнерства

    Главы государств обстоятельно обсудили перспективы наращивания двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, аграрной и транзитно-транспортной сферах.

    Отдельное внимание было уделено культурно-гуманитарному взаимодействию.

    Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

    Лента новостей