Токаев: Для Казахстана приоритет - развитие многогранного сотрудничества с Азербайджаном
- 21 октября, 2025
- 11:39
Казахстан и Азербайджан являются не только дружественными государствами, но и братскими народами.
Как передает Report со ссылкой на Акорда, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Для меня большая честь - принимать Вас с государственным визитом в Республике Казахстан. Это очень важное событие с точки зрения дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзнических взаимоотношений между нашими странами. Без всякого преувеличения можно сказать, что Казахстан и Азербайджан являются не только дружественными государствами, но и братскими народами", - отметил Токаев.
По словам Токаева, для Казахстана приоритетом является развитие многогранного сотрудничества с Азербайджаном.
"Тем более Азербайджан в настоящее время под Вашим сильным лидерством заметно нарастил свои позиции, укрепил свой авторитет на международной арене, играет очень важную роль как региональная держава в Вашей части мира", - подчеркнул президент Казахстана.
Президент Казахстана отметил, что очень важной задачей для нас является развитие торгово-экономического сотрудничества и политического партнерства
Главы государств обстоятельно обсудили перспективы наращивания двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, аграрной и транзитно-транспортной сферах.
Отдельное внимание было уделено культурно-гуманитарному взаимодействию.
Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.