Тофиг Мусаев: Азербайджан расследует зверства, совершенные в ходе конфликта, в соответствии с международным правом

Судьба почти 4000 азербайджанцев, пропавших без вести в связи с конфликтом начала 1990-х годов, до сих пор неизвестна.

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ООН, посол Тофиг Мусаев, выступая на общих дебатах Третьего комитета 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В своем выступлении дипломат рассказал о национальных мерах Азербайджана по продвижению и защите прав человека, а также о сотрудничестве с механизмами ООН в этой сфере. Он проинформировал участников заседания о масштабных усилиях азербайджанского правительства по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий после завершения конфликта:

"За последние пять лет Азербайджан реализовал в освобожденных районах широкомасштабные проекты по восстановлению и возрождению. Заново отстраиваются города, поселки и села, создаются условия для безопасного и достойного возвращения сотен тысяч вынужденных переселенцев на их родные земли. На сегодняшний день в свои дома уже вернулись свыше 50 тысяч человек", - отметил дипломат.

Тофиг Мусаев также рассказал о реализуемых в стране социально-экономических программах:

"В число приоритетов, утвержденных Президентом Ильхамом Алиевым в рамках политики "Азербайджан-2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития", входят конкурентоспособная экономика, динамичное и инклюзивное общество, основанное на принципах социальной справедливости, развитие человеческого капитала, реализация программы "Большое возвращение", а также формирование чистой среды и "зеленого" роста".

Коснувшись темы минной угрозы, посол подчеркнул, что масштаб и сложность этой проблемы требуют не только роста национального потенциала в сфере гуманитарного разминирования, но и усиленной международной солидарности и поддержки:

"С начала постконфликтного периода количество жертв мин достигло 409 человек, из которых 71 погиб, а 338 получили тяжелые ранения, большинство из них - гражданские лица", - подчеркнул он.

Говоря о судьбе пропавших без вести и массовых захоронениях, дипломат отметил:

"С начала 1990-х годов, в связи с конфликтом, примерно 3 990 азербайджанцев считаются пропавшими без вести. После освобождения оккупированных территорий были обнаружены 28 массовых захоронений и других мест погребений, где найдены останки 187 человек. Эти находки свидетельствуют о намеренных убийствах гражданских лиц и лиц, находящихся под защитой международного гуманитарного права".

Посол подчеркнул, что Азербайджан проводит расследование многочисленных зверств, совершенных в период конфликта, строго в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами страны:

"Лицам, обвиняемым в совершении тяжких преступлений, предоставляется юридическая помощь, обеспечивается связь с семьями, их регулярно посещает Омбудсман. Компетентные международные механизмы отвергли заявления о якобы незаконном лишении их свободы".

Тофиг Мусаев подчеркнул, что Азербайджан продолжит добиваться справедливости и обеспечивать верховенство международного права, а также напомнил, что страна придает приоритетное значение построению прочного мира, устойчивого развития и защиты человеческих прав на освобожденных территориях.