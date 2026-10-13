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    Тхонглун Сисулит: Подписанные сегодня в Баку документы усилят традиционно дружественные связи с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 13 октября, 2026
    • 11:45
    Тхонглун Сисулит: Подписанные сегодня в Баку документы усилят традиционно дружественные связи с Азербайджаном

    Подписанные сегодня в Баку документы будут способствовать укреплению традиционно дружественных отношений между Лаосом и Азербайджаном.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит, выступая в Баку с совместным заявлением для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    "Мы подписали несколько соглашений, в том числе Совместную декларацию, которая стала важным подтверждением нашего стремления к развитию сотрудничества. Мы уверены, что в будущем предприниматели из Азербайджана будут активнее инвестировать в экономику Лаоса. Мы рассчитываем на расширение торговли, увеличение инвестиций, развитие туризма, а также культурные обмены", - сказал президент Лаоса.

    Ильхам Алиев Тхонглун Сисулит Азербайджано-лаосские отношения
    Thonqlun Sisulit: Bakıda imzalanan sənədlər Laos ilə Azərbaycan arasındakı ənənəvi münasibətləri gücləndirəcək
    Laos expects Baku agreements to bolster bilateral ties, investments
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