Тхонглун Сисулит: Подписанные сегодня в Баку документы усилят традиционно дружественные связи с Азербайджаном

Подписанные сегодня в Баку документы будут способствовать укреплению традиционно дружественных отношений между Лаосом и Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит, выступая в Баку с совместным заявлением для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Мы подписали несколько соглашений, в том числе Совместную декларацию, которая стала важным подтверждением нашего стремления к развитию сотрудничества. Мы уверены, что в будущем предприниматели из Азербайджана будут активнее инвестировать в экономику Лаоса. Мы рассчитываем на расширение торговли, увеличение инвестиций, развитие туризма, а также культурные обмены", - сказал президент Лаоса.