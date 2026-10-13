Лаос рассчитывает на расширение сотрудничества с Азербайджаном во многих сферах

Лаос намерен изучить возможности расширения сотрудничества с Азербайджаном в сферах экономики, торговли, инвестиций, гуманитарных связей и туризма.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит, выступая в Баку с совместным заявлением для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Глава государства выразил уверенность, что официальный визит придаст импульс практической реализации достигнутых договоренностей.

"Искренне убежден, что по итогам этого официального визита соответствующие ведомства наших стран продолжат детальное обсуждение достигнутых договоренностей и приступят к реализации результатов переговоров", - сказал Тхонглун Сисулит.