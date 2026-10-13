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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Лаос рассчитывает на расширение сотрудничества с Азербайджаном во многих сферах

    Внешняя политика
    • 13 октября, 2026
    • 11:42
    Лаос рассчитывает на расширение сотрудничества с Азербайджаном во многих сферах

    Лаос намерен изучить возможности расширения сотрудничества с Азербайджаном в сферах экономики, торговли, инвестиций, гуманитарных связей и туризма.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит, выступая в Баку с совместным заявлением для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Глава государства выразил уверенность, что официальный визит придаст импульс практической реализации достигнутых договоренностей.

    "Искренне убежден, что по итогам этого официального визита соответствующие ведомства наших стран продолжат детальное обсуждение достигнутых договоренностей и приступят к реализации результатов переговоров", - сказал Тхонглун Сисулит.

    Ильхам Алиев Тхонглун Сисулит Азербайджано-лаосские отношения
    Laos Prezidenti: Azərbaycanla bir çox sahələrdə əməkdaşlığın genişlənməsinə ümid edirik
    Laos seeks broader cooperation with Azerbaijan in economy, trade and tourism
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