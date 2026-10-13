Laos Prezidenti: Azərbaycanla bir çox sahələrdə əməkdaşlığın genişlənməsinə ümid edirik
Xarici siyasət
- 13 oktyabr, 2026
- 11:42
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Laos Azərbaycanla bir çox sahədə əməkdaşlığın genişləndirilməsinə ümid edir.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Laos Xalq Demokratik Respublikasının prezidenti Thonqlun Sisulit Bakıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə birgə bəyanatla çıxış edərkən bildirib.
Dövlət başçısı rəsmi səfərin əldə olunmuş razılaşmaların praktik icrasına təkan verəcəyinə əmin olduğunu qeyd edib.
"Səmimi qəlbdən əminəm ki, bu rəsmi səfərin yekunlarına əsasən, ölkələrimizin müvafiq qurumları əldə olunmuş razılaşmaların ətraflı müzakirəsini davam etdirəcək və danışıqların nəticələrinin həyata keçirilməsinə başlayacaqlar", - Thonqlun Sisulit bildirib.
Лаос рассчитывает на расширение сотрудничества с Азербайджаном во многих сферах
Laos seeks broader cooperation with Azerbaijan in economy, trade and tourism
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