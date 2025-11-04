Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    The Jerusalem Post: Победа Азербайджана во II Карабахской войне укрепила его позиции в мире

    Внешняя политика
    • 04 ноября, 2025
    • 19:17
    The Jerusalem Post: Победа Азербайджана во II Карабахской войне укрепила его позиции в мире

    Победа Азербайджана во Второй Карабахской войне укрепила позиции страны как в регионе, так и во всем мире.

    Как сообщает Report, об этом говорится в статье The Jerusalem Post.

    Издание отмечает, что победа Азербайджана осенью 2020 года способствовала восстановлению международного права, установлению мира и стабильности в регионе.

    "Она (победа – ред.) еще больше повысила международный авторитет Азербайджана. Страна, расположенная на перекрестке многих дорог и государств, стала важнейшим центром принятия решений на мировой арене. Турция, Израиль, Сирия и многие другие государства обращались к Баку для содействия в разрешении споров и конфликтов", - говорится в материале.

    JP отмечает, что именно эта победа создала предпосылки для парафирования мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией 8 августа 2025 года в Вашингтоне, что, наконец, открывает путь к установлению мира на Южном Кавказе.

    "Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян пожали друг другу руки. Это был первый шаг на пути к прочному миру. Люди переворачивают страницу истории, не забывая прошлое, но продвигаясь к справедливости, миру и сотрудничеству. Азербайджан выступает за мир, стабильность и экономическое процветание. И он доказывает это действиями. Границы Азербайджана уже открыты для экспорта в Армению. Без победы пятилетней давности этот мир, основанный на взаимном уважении и признании территориальной целостности, был бы невозможен. Таким образом, Азербайджан превращает победу в мир", - пишет издание.

    JP также отмечает, что победа Азербайджана во Второй Карабахской войне напоминает всем: "Истинная мудрость силы заключается не в завоевании, а в мужестве, взаимном уважении и сострадании".

    Лента новостей