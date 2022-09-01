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Тейс: Встреча в Брюсселе - важная глава в мирном диалоге между Азербайджаном и Арменией

Тейс: Встреча в Брюсселе - важная глава в мирном диалоге между Азербайджаном и Арменией Договоренность в течение месяца по линии МИД сформировать группы для начала работы над текстом мирного соглашения является крупным достижением, свидетельствующим о готовности Азербайджана к здоровым и добрососедским отношениям с Арменией и в целом обеспеч
Внешняя политика
1 сентября 2022 г. 11:09
Тейс: Встреча в Брюсселе - важная глава в мирном диалоге между Азербайджаном и Арменией

Договоренность в течение месяца по линии МИД сформировать группы для начала работы над текстом мирного соглашения является крупным достижением, свидетельствующим о готовности Азербайджана к здоровым и добрососедским отношениям с Арменией и в целом обеспечению стабильности в Европе.

Об этом Report заявил американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тейс, комментируя встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе.

Он отметил, что трехсторонняя встреча в Брюсселе является важной главой в мирном диалоге между Азербайджаном и Арменией. "Эта встреча, организованное Шарлем Мишелем, действительно является результатом постоянной дипломатической кампании, проводимой Баку и Вашингтоном с целью усадить Ереван за стол переговоров",- считает он.

Тейс также добавил, что ЕС справедливо выразил обеспокоенность по поводу гуманитарных вопросов, включая разминирование.

"ЕС проявил неподдельный интерес к тому, чтобы ускорить процесс разминирования и оказать давление на Армению для предоставления ею Азербайджану карт наземных мин, заложенных на территории этой страны", - заявил эксперт, отметив, что мины являются угрозой, приводящей к многочисленным человеческим жертвам.

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Версия на английском языке Tase: Brussels meeting - crucial chapter in Azerbaijan-Armenia peace dialogue
Версия на азербайджанском языке Teys: “Brüssel görüşü Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh dialoqu üçün vacib mərhələdir”

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