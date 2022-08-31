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Мишель: Мы договорились активизировать предметную работу по мирному договору между Азербайджаном и Арменией

Мишель: Мы договорились активизировать предметную работу по мирному договору между Азербайджаном и Арменией "Сегодня мы договорились активизировать предметную работу по продвижению мирного договора, регулирующего межгосударственные отношения между Арменией и Азербайджаном, и поручили министрам иностранных дел встретиться в течение одного месяца для работы над п
Внешняя политика
31 августа 2022 г. 20:04
Мишель: Мы договорились активизировать предметную работу по мирному договору между Азербайджаном и Арменией

"Сегодня мы договорились активизировать предметную работу по продвижению мирного договора, регулирующего межгосударственные отношения между Азербайджаном и Арменией, и поручили министрам иностранных дел встретиться в течение одного месяца для работы над проектами текстов".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля по итогам прошедшей в Брюсселе встречи с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Это была наша четвертая дискуссия в таком формате. Наши обсуждения были посвящены последним событиям на Южном Кавказе и отношениям между ЕС и обеими странами. Наш обмен мнениями был открытым и продуктивным, и я хотел бы поблагодарить за это обоих лидеров. Мы рассмотрели весь комплекс вопросов нашей повестки дня", - заявил Ш.Мишель.

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Версия на английском языке Charles Michel: 'We agree to step up substantive work to advance on Armenia-Azerbaijan peace treaty'
Версия на азербайджанском языке Şarl Mişel: "Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi üzrə əsaslı işi gücləndirməyə razılaşdıq"

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