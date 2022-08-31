Мишель: Мы договорились активизировать предметную работу по мирному договору между Азербайджаном и Арменией

"Сегодня мы договорились активизировать предметную работу по продвижению мирного договора, регулирующего межгосударственные отношения между Азербайджаном и Арменией, и поручили министрам иностранных дел встретиться в течение одного месяца для работы над проектами текстов".
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"Это была наша четвертая дискуссия в таком формате. Наши обсуждения были посвящены последним событиям на Южном Кавказе и отношениям между ЕС и обеими странами. Наш обмен мнениями был открытым и продуктивным, и я хотел бы поблагодарить за это обоих лидеров. Мы рассмотрели весь комплекс вопросов нашей повестки дня", - заявил Ш.Мишель.