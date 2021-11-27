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Тейс: Ереван должен смириться с реальностью

Тейс: Ереван должен смириться с реальностью Ереван должен принять реальность и выполнить трехстороннее соглашение, подписанное 9 ноября 2020 года
Внешняя политика
27 ноября 2021 г. 14:27
Тейс: Ереван должен смириться с реальностью

Ереван должен принять реальность и выполнить трехстороннее соглашение, подписанное 9 ноября 2020 года.

Об этом Report заявил американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тейс, комментируя итоги встречи лидеров Азербайджана, России и Армении в Сочи 26 ноября 2021 года.

“Правительство Армении не решается выполнить трехстороннее соглашение, подписанное 9 ноября 2020 года и продолжает предпринимать попытки организации провокаций на границе с Азербайджаном. Армянское руководство по-прежнему очень слабое, оно потеряло значительную популярность среди своих избирателей. Армянское общество, к сожалению, продолжает оставаться самоизолированным”- подчеркнул политолог.

Тейс считает, что международные встречи в конечном итоге убедят премьер-министра Пашиняна в том, что путь экономического успеха для Армении - это полное выполнение ноябрьского соглашения

По мнению эксперта, армянский режим должен принять новую геополитическую реальность на Южном Кавказе и действовать соответствующим образом, чтобы Армения стала участников международных инфраструктурных проектов.

«Зангезурский коридор - это действительно основной коридор, который может поддержать региональную экономику, промышленные проекты и увеличить поток товаров и грузов на Южном Кавказе и в Европе», - подметил Тейс.

Он также добавил, что трехсторонняя встреча 26 ноября в Сочи является существенным свидетельством готовности Азербайджанской Республики проводить мирный курс в отношениях с соседней Арменией.

«Участие Армении в трехсторонней встрече в Сочи - большой шаг вперед, и руководство российского правительства в этом вопросе имеет решающее, очень важное значение. Москва придерживается хорошо сбалансированной позиции по сохранению полного территориального суверенитета Азербайджана и по убеждению Еревана принять реальность на местах,"- отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Piter Teys: “Rəsmi İrəvan reallığı qəbul etməlidir”
Версия на английском языке Tase: Yerevan must come to terms with reality

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