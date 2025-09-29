Тарас Кузьо для EUReporter: Азербайджан отдает под суд прихвостня Кремля

США и Европа должны поддержать стремление Азербайджана к справедливости, предотвращая уклонение от правосудия кремлевских подельников, таких как Рубен Варданян.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье британского и канадского политолога украинского происхождения Тараса Кузьо для EUReporter.

"Представьте, что российский олигарх был направлен в непризнанное государство, незаконно занимающее территорию другой страны, чтобы установить там контроль Кремля. Представьте, что этот же олигарх, получивший прозвище "кошелек Путина", был лично подвергнут санкциям со стороны Украины за поддержку военной агрессии России, а его военная компания оказалась под санкциями США, Великобритании и ЕС за поставки оборудования российской армии. Теперь представьте, что этот олигарх был задержан правительством, на чьей суверенной территории это непризнанное государство функционировало более 30 лет. Почему США и Европа не должны приветствовать уголовный процесс над ним?", – задается вопросом Тарас Кузьо.

Далее приводим текст от лица автора:

Россия использует те же методы на оккупированных территориях Украины: российские олигархи и министры были направлены для управления оккупированными Крымом, Донецком, Луганском, Запорожьем и Херсоном от имени Кремля в качестве "кураторов". Сергей Кириенко поддерживает политический контроль Кремля над этими территориями, Александр Малькевич курирует информационную и пропагандистскую деятельность, а Сергей Синицын контролирует полицию и спецслужбы. Вместе они насаждают фашистскую диктатуру России в оккупированной части Украины, репрессируют местное население, депортируют детей и извлекают максимальную коррупционную выгоду для себя и своих криминальных боссов.

Но давайте рассмотрим факты о армянско-российском олигархе Рубене Варданяне.

Около 30 лет назад, когда СССР разваливался, Арменией было создано марионеточное государство – при помощи России – путем военной оккупации пятой части суверенной территории соседнего Азербайджана. Перенесемся в 2022 год, когда, с приближением конца этого незаконного государственного образования, Кремль направил доверенного олигарха Варданяна, чтобы заменить неэффективное этническое армянское руководство в надежде продлить его существование.

Варданян был подходящей кандидатурой для этой миссии, поскольку создал свою бизнес-империю в российском "диком востоке" 1990-х годов и обязан своими миллиардами лояльности кремлевской системы кумовского капитализма. Влиятельные российские спецслужбы собрали доказательства его коррупционной деятельности как компромат, превратив его в своего исполнителя. Варданян также был приемлем для жителей непризнанного государства, над которым он взял контроль, поскольку сам является этническим армянином. Его приветствовала пророссийская оппозиция в Армении, рассматривавшая его как средство для смещения прозападного Никола Пашиняна и возвращения их к власти. Варданян был приемлем для многих представителей пророссийской армянской диаспоры в США и Франции благодаря его щедрой благотворительной деятельности.

Все это не подлежит сомнению.

Тем не менее, сторонники Варданяна осудили его задержание Азербайджаном и никогда не хотели обсуждать, как именно он заработал свои миллиарды в российском "диком востоке". Они также избегают разговоров о том, почему Варданян персонально находится под санкциями Украины как один из верных сторонников Путина в геноцидной войне России против Украины.

Варданян не продал свою долю в КАМАЗ, российском производителе военных транспортных средств, несмотря на его критическую роль в снабжении кремлевских военных усилий в войне против Украины, и, если страна будет побеждена, в войне против НАТО. Он является основателем и спонсором Московской школы управления "Сколково" – элитной академии в любимом высокотехнологичном исследовательском центре российского диктатора, конкуренте Кремниевой долины на окраинах Москвы.

Варданян - это не просто "опытный инвестиционный профессионал", заключенный в тюрьму за то, что он "христианин". Азербайджан высоко ценится как страна с религиозной толерантностью, где проживает старейшая еврейская община в мире – горские евреи, прибывшие сюда еще в 457 году до нашей эры.

Религия Варданяна не имеет значения. Его судят не за религиозные убеждения.

На самом деле Варданяна судят в Азербайджане, среди прочих обвинений, за оккупацию суверенной азербайджанской территории, финансирование терроризма и военные преступления. Азербайджан имеет юридические полномочия преследовать его и других за действия, совершенные на их суверенной территории. Так же, как Украина имеет полное право преследовать российских военных преступников после окончания войны.

Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям и Международный суд ООН постановили, что Азербайджан имеет полное законное право на это. Эти два ключевых международных органа вынесли решение, что позиция Азербайджана по его судебному процессу не является произвольной, и что продолжение процесса является свободным, справедливым и законным.

Давайте перенесем это в американский контекст.

Если бы Мексика вторглась в Аризону и оккупировала пятую часть этого штата на более чем три десятилетия, а затем мексиканский олигарх, заработавший деньги в другом месте, был бы послан спасти ситуацию до того, как американские военные окончательно освободили бы свою суверенную территорию – разве США не арестовали бы этого олигарха и не отдали под суд? Конечно, Америка так и поступила бы. Америка отдала бы его под суд за международно признанное преступление агрессии, в данном случае против суверенитета США.

Как британо-украинец, я надеюсь, что однажды Варданяна также могут судить в Украине за его поддержку незаконной и геноцидной войны России против украинцев. Тем временем мы должны поддерживать судебный процесс над Варданяном в Азербайджане и расследования военных преступлений и будущие суды над российскими лидерами, журналистами и олигархами, поддерживавшими и разжигавшими геноцидную войну. Америка и Европа должны поддерживать стремление к справедливости в Азербайджане, а в будущем в Украине, предотвращая уклонение от правосудия кремлевских подельников, таких как Варданян.