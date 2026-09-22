Тахир Тагизаде обсудил сотрудничество с госсекретарем МИД Сербии
Внешняя политика
- 22 сентября, 2026
- 16:25
Посол Азербайджана в Сербии Тахир Тагизаде обсудил сотрудничество между двумя странами с государственным секретарем Министерства иностранных дел (МИД) этой страны Дамьяном Йовичем.
Как сообщает балканское бюро Report, на встрече отмечены традиционные дружественные отношения между Сербией и Азербайджаном.
Стороны заявили о готовности к дальнейшей интенсификации сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, в частности в экономическом направлении.
Тагизаде и Йович приветствовали открытие прямого авиарейса Белград–Баку и выразили надежду на то, что эта линия внесет вклад в развитие туристического сектора, а также в расширение связей между деловыми кругами двух стран.
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