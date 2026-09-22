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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Тахир Тагизаде обсудил сотрудничество с госсекретарем МИД Сербии

    Внешняя политика
    • 22 сентября, 2026
    • 16:25
    Тахир Тагизаде обсудил сотрудничество с госсекретарем МИД Сербии

    Посол Азербайджана в Сербии Тахир Тагизаде обсудил сотрудничество между двумя странами с государственным секретарем Министерства иностранных дел (МИД) этой страны Дамьяном Йовичем.

    Как сообщает балканское бюро Report, на встрече отмечены традиционные дружественные отношения между Сербией и Азербайджаном.

    Стороны заявили о готовности к дальнейшей интенсификации сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, в частности в экономическом направлении.

    Тагизаде и Йович приветствовали открытие прямого авиарейса Белград–Баку и выразили надежду на то, что эта линия внесет вклад в развитие туристического сектора, а также в расширение связей между деловыми кругами двух стран.

    Тахир Тагизаде Дамьян Йович Азербайджано-сербские отношения
    Tahir Tağızadə Serbiya XİN-in dövlət katibi Damyan Yoviç ilə əməkdaşlığı müzakirə edib
    Azerbaijan, Serbia discuss cooperation

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