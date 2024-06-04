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Таха Айхан: Мероприятия в Шуше приведут нас к более мирному будущему

Таха Айхан: Мероприятия в Шуше приведут нас к более мирному будущему Благодаря международному сотрудничеству для молодежи откроются эффективные возможности. Проводимые в Шуше мероприятия приведут нас к более мирному будущему.
Внешняя политика
4 июня 2024 г. 17:37
Таха Айхан: Мероприятия в Шуше приведут нас к более мирному будущему

Благодаря международному сотрудничеству для молодежи откроются эффективные возможности. Проводимые в Шуше мероприятия приведут нас к более мирному будущему.

Как сообщает сотрудник Report из города Шуша, об этом сообщил президент молодежного форума Организации исламского сотрудничества Таха Айхан, выступая на церемонии открытия международной программы “Шуша - Молодежная столица Организации исламского сотрудничества 2024”.

"Молодежь - важная часть нашего сообщества. Для их благополучия необходимо предпринять меры социально-экономического развития. Мы должны идти рука об руку с молодежью во имя будущего, эффективно использовать эту платформу", - заявил Таха Айхан.

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Версия на азербайджанском языке Taha Ayhan: Şuşada keçirilən tədbirlər bizi daha dinc gələcəyə aparacaq

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