Столица Мексики освещена цветами азербайджанского флага

В честь 30-летия восстановления независимости Азербайджана в мексиканской столице Мехико вокруг площади Конституции, где расположены правительственные здания и памятники, в том числе здание правительства в Мехико, Монумент Революции, Ангел Независимости и

В честь 30-летия восстановления независимости Азербайджана в мексиканской столице Мехико вокруг площади Конституции, где расположены правительственные здания и памятники, в том числе "Монумент Революции", "Ангел Независимости" и другие, подсвечены в цвета государственного флага Азербайджана.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Мексике.

Выступая на церемонии перед "Монументом Революции" с участием представителей мексиканского федерального правительства и города Мехико, средств массовой информации, НПО и молодежных организаций, посол Мамед Талыбов ознакомил участников с историей независимости и достижениями Азербайджана, рассказал о двусторонних отношениях нашей страны с Мексикой.

Дипломат поблагодарил мексиканскую сторону за шаг по освещению важных государственных зданий и памятников столицы цветами национального трехцветного флага и поблагодарил за принятое Конгрессом поздравительного заявление по случаю "Дня независимости".