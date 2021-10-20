О нас
Report Georgia
Аудио новости

Столица Мексики освещена цветами азербайджанского флага

Столица Мексики освещена цветами азербайджанского флага В честь 30-летия восстановления независимости Азербайджана в мексиканской столице Мехико вокруг площади Конституции, где расположены правительственные здания и памятники, в том числе здание правительства в Мехико, Монумент Революции, Ангел Независимости и
Внешняя политика
20 октября 2021 г. 08:27
Столица Мексики освещена цветами азербайджанского флага

В честь 30-летия восстановления независимости Азербайджана в мексиканской столице Мехико вокруг площади Конституции, где расположены правительственные здания и памятники, в том числе "Монумент Революции", "Ангел Независимости" и другие, подсвечены в цвета государственного флага Азербайджана.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Мексике.

Выступая на церемонии перед "Монументом Революции" с участием представителей мексиканского федерального правительства и города Мехико, средств массовой информации, НПО и молодежных организаций, посол Мамед Талыбов ознакомил участников с историей независимости и достижениями Азербайджана, рассказал о двусторонних отношениях нашей страны с Мексикой.

Дипломат поблагодарил мексиканскую сторону за шаг по освещению важных государственных зданий и памятников столицы цветами национального трехцветного флага и поблагодарил за принятое Конгрессом поздравительного заявление по случаю "Дня независимости".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоCapital of Mexico illuminated in Azerbaijani flag’s colors
Версия на азербайджанском языке ФотоMeksikanın paytaxtı Azərbaycan bayrağının rənglərində işıqlandırılıb

Экслюзивные новости

Азербайджан будет активно наращивать добычу газа в ближайшие годы
Азербайджан будет активно наращивать добычу газа в ближайшие годы
19 октября 2021 г. 16:58
Министр уволил директора кукольного театра за растрату
Министр уволил директора кукольного театра за растрату
19 октября 2021 г. 15:09
Fitch Ratings: Цены на нефть позитивно сказываются на экономике Азербайджана
Fitch Ratings: Цены на нефть позитивно сказываются на экономике Азербайджана
19 октября 2021 г. 11:39
Минобразования сообщит о возможном возврате к дистанционному обучению заранее
Минобразования сообщит о возможном возврате к дистанционному обучению заранее
19 октября 2021 г. 11:23
Коронавирус выявлен еще в двух вузах Азербайджана, 14 групп перешли на дистанционку
Коронавирус выявлен еще в двух вузах Азербайджана, 14 групп перешли на дистанционку
19 октября 2021 г. 10:01
В США азербайджанец вышел в финал международного турнира по ММА
ФотоВ США азербайджанец вышел в финал международного турнира по ММА
19 октября 2021 г. 09:25
Облик северных врат Карабаха меняется - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоОблик северных врат Карабаха меняется - ФОТОРЕПОРТАЖ
18 октября 2021 г. 17:49
Полковник раскрыл детали операции по освобождению села Худаферин
Полковник раскрыл детали операции по освобождению села Худаферин
18 октября 2021 г. 16:44
Грузинский министр: Мы готовы к реализации новых проектов с Азербайджаном
Грузинский министр: Мы готовы к реализации новых проектов с Азербайджаном
18 октября 2021 г. 13:28
Визиты дипкорпуса в Карабах очень важны – помощник президента Азербайджана
Визиты дипкорпуса в Карабах очень важны – помощник президента Азербайджана
16 октября 2021 г. 16:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi