Стипрайс: Азербайджан и страны ЦА входят в архитектуру безопасности Европы

Такие страны, как Азербайджан и государства Центральной Азии, являются частью архитектуры безопасности Европы, и сотрудничество в этой сфере должно продолжаться.

Как передает Report, об этом заявил спецпредставитель Европейского союза по Центральной Азии Эдуард Стипрайс на XIII Глобальном Бакинском форуме.

По его словам, страны Центральной Азии играют важную роль для Европы с точки зрения безопасности, стабильности и экономического сотрудничества.

Стипрайс подчеркнул, что регион Центральной Азии расположен в центре Евразии и сталкивается с различными внешними вызовами - от вопросов безопасности до экономической конкуренции. В этих условиях странам региона необходимо укреплять сотрудничество как между собой, так и с международными партнерами.

"Среди ключевых вызовов для региона остаются изменение климата и управление водными ресурсами. Вопрос распределения воды в Центральной Азии является одним из наиболее чувствительных и требует совместного подхода и рационального использования ресурсов", - добавил он.