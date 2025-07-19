Стартовала аккредитация СМИ на конференцию COP30

Стартовал процесс аккредитации для представителей СМИ на 30-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP30), которая пройдет в бразильском городе Белен.

Стартовал процесс аккредитации для представителей СМИ на 30-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP30), которая пройдет в бразильском городе Белен.

Об этом сообщает Report со ссылкой на администрацию президента Бразилии.

Отмечается, что журналисты и другие представители медиа могут подать заявку на участие через онлайн-систему регистрации (ORS) Секретариата ООН по вопросам изменения климата.

Конференция COP30 пройдет с 10 по 21 ноября 2025 года в Конгрессно-выставочном центре Hangar в City Park города Белен.

Также аккредитация охватывает Саммит лидеров, который состоится 6–7 ноября в Бразилии. Ожидается, что дополнительная информация по данному мероприятию будет предоставлена в ближайшие дни председательствующей стороной – правительством Бразилии.